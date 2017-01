Van Trump-woede tot akelige voorvaders: dit moet u weten voor u gaat eten

In het nieuws 1. Trump ontslaat waarnemend minister van Justitie na kritiek op inreisverbod President Trump heeft waarnemend justitieminister Sally Yates ontslagen, omdat ze haar departement de opdracht had gegeven Trumps inreisverbod niet voor de rechter te verdedigen. 2. Geen enkele partij krijgt meer giften dan de PVDA

Leden van PVDA op een congres. ©BELGA Bijna 70 procent van alle schenkingen aan Belgische partijen gaat naar de extreemlinkse partij. "Alle traditionele machtspartijen kunnen niet zonder dotaties. Wij wel."

3. N-VA houdt niet vast aan kernuitstap in 2025 N-VA stelt de sluiting van de kerncentrales in 2025 in vraag. Ze denkt dat het ‘bijna hopeloos’ is. De andere regeringspartijen willen er absoluut mee doorgaan. 4. Liberalen: "Leg intercommunales aan banden" Open Vld dringt er, na het Waalse Publifinschandaal, in de Vlaamse regering op aan om intercommunales niet langer in overheidshanden te laten. Een golf van privatiseringen zit er echter niet aan te komen, al mag Eandis mogelijk binnenkort wel naar de beurs. Bart Somers (Open Vld). ©BELGA

5. Uw vroegste voorvader was vreemd en had een grote mond Vat dit niet verkeerd op, maar uw vroegste voorouder was niet bepaald een schoonheid. Een minuscuul schepseltje uit China, dat zo'n 540 miljoen jaar geleden rondkronkelde in de modder van de zeebodem, is volgens wetenschappers het oudste gekende dier op de lange evolutionaire weg die uiteindelijk leidde tot de mens.

Aan de koffieautomaat 1. Het ware gelaat van de mislukte integratie "Er is wel degelijk een integratieprobleem", stelt Yasmien Naciri. "Alleen heeft dat probleem niet één, maar twee gezichten." 2. Hou de Trump-knuffelaars in het oog. Zij zijn de nieuwe wegkijkers

Archiefbeeld: de benen van een jonge Trump-fan. ©Photo News Bart Eeckhout is stellig: "Dit is het moment om het eensgezind op te nemen voor wat echt telt: de verdediging van de liberale democratie, zoals wij die hier in het vrije Westen kennen."

3. Waarom mensen meedoen aan moderne vastenacties als Tournée Minérale Met zo'n 88.000 zijn ze: de Vlamingen die morgen onder het motto Tournée Minérale aan hun maand zonder alcohol beginnen. U ook? En waarom doet u dat dan?