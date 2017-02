Van groen naar rood: pasta pesto van zongedroogde tomaten

Deze pasta pesto is een ideaal gerecht om de zomer al een beetje in huis te halen. De frisse smaak van tomaten, de sterke nasmaak van look en geraspte parmezaan brengt je helemaal in de Italiaanse sfeer.

Wat heb je nodig:

500 g spaghetti

handvol basilicumblaadjes

Voor de pesto:

250 g zongedroogde tomaatjes

2 teentjes look

40 g pijnboompitten + extra om te garneren

1 dl olie van de tomaatjes of olijfolie

120 g geraspte Parmezaanse kaas + extra om te garneren

peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Kook de pasta beetgaar in lichtgezouten water.

Stap 2: Mix alle ingrediënten voor de pesto. Kruid met peper en zout.

Stap 3: Giet de pasta af en meng er de pesto onder. Verdeel de pasta over de borden en garneer met basilicumblaadjes, wat Parmezaanse kaas en pijnboompitten.