Van Brusselse geluidsboetes tot 'Oosterweel Light': dit moet u weten voor u gaat eten

Is dit dan eindelijk het compromis over Oosterweel? En waar blijft de oplossing van het Brusselse geluidsnormendossier? Dit moet u gelezen hebben voor u aan tafel gaat.

In het nieuws 1. Brusselse regering legt boetes op, maar int ze pas binnen twee maanden De Brusselse regering wil pas over twee maanden starten met boetes te innen voor te luide vliegtuigen. Dat verandert echter weinig, vindt Vlaams minister-president Geert Bourgeois. "Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft de regels negeren." 2. Koen Kennis is voorzitter van lege doos, die enkel belegt

3. Camerabeelden moeten moordenaar Sofie Muylle ontmaskeren In het onderzoek naar de moord op Sofie Muylle (27) heeft het gerecht voor het eerst camerabeelden vrijgegeven die de speurders naar de moordenaar moeten leiden. 4. 'Botinnekes' in beroep zwaarder bestraft in zaak Jonathan Jacob

Vader Jan Jacob met advocaat Jef Vermassen. ©Photo News In de zaak-Jonathan Jacob heeft het Antwerpse Hof van Beroep zwaardere straffen opgelegd aan de leden van het Bijzondere Bijstandsteam (BBT), de zogenaamde 'Botinnekes'. De straffen van de toenmalige directeur en de psychiater van de Broeders Alexianen in Boechout werden in beroep bevestigd.

5. Actiegroepen scharen zich achter 'Oosterweel Light' In een gezamenlijk persbericht scharen de actiecomités Ademloos, Ringland en stRaten-generaal zich achter het idee van een 'radicaal haventracé' en een 'Oosterweel light', dat onlangs gelanceerd werd door intendant Alexander D’Hooghe.

Aan de koffieautomaat 1. Tieners douchen steeds vaker met zwembroek uit angst voor foute foto

2. Waarom 'lipstick' niet mag in België (en we zo duizenden jobs mislopen) Wat als... België, Nederland en Luxemburg dezelfde regelgeving voor retailhandel hadden? Dan zou ons dat 95.000 extra banen en 23 miljard euro extra omzet opleveren, blijkt uit onderzoek van de Vlerick Business School. 3. Gents zomerfeest Parkkaffee geeft er de brui aan na geklaag van buren

Parkkaffee 2016. ©rv Josefien Tondeleir In Gent houdt het Parkkaffee, waar vele duizenden mensen kwamen genieten van de rust, ermee op terwille van de lieve vrede in de buurt. "Niemand verdraagt nog iets van elkaar, maar het ergste vind ik dat het stadsbestuur daarin meegegaan is", treuren buren.