Valentijn met een vleugje lente

Vanavond en vannacht blijft het droog met brede opklaringen maar soms ook wolkenvelden, vooral dan over de westelijke landshelft. Over het oosten blijft het vrijwel helder. Er is kans op nevel of een paar plaatselijke mistbanken. De minima schommelen van -1 graad in de Hoge Ardennen, rond 2 of 3 graden in het centrum tot 5 graden aan de kust. De wind waait meestal zwak tot af en toe matig en ruimt van zuidoost naar zuid.



Morgen wordt het vrij mooi en zeer zacht met zon en soms ook wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 9 graden op de Hoge Venen en 14 graden in Vlaanderen.



Zwaarbewolkt

Donderdag wordt het meestal zwaarbewolkt met kans op wat lichte regen. De maxima schommelen tussen 8 en 12 graden, bij een matige zuidwesten- tot westenwind. Ook vrijdag is het vaak bewolkt maar overwegend droog. Mogelijk verschijnen er later overdag enkele opklaringen. De maxima schommelen rond 9 graden in het centrum.



Van zaterdag tot maandag liggen we onder invloed van zwakke storingen met temperaturen rond 10 graden.