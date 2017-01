Utrechts rector Bert van der Zwaan: "Veel studenten horen niet thuis aan de universiteit"

Haalt de universiteit 2040? Met die onheilspellende vraag in gedachten trok Bert van der Zwaan, rector van de Universiteit Utrecht, vier maanden langs universiteiten over de hele wereld. Het werd ook de titel van een essay van enkele honderden pagina’s. De 64-jarige biogeoloog brengt daarin een boodschap die in de academische wandelgangen vaak klinkt, maar zelden tot nooit openlijk wordt uitgesproken door bestuurders. Van der Zwaan, sinds kort ook voorzitter van de League of European Research Universities, een samenwerkingsverband van topuniversiteiten waartoe ook de KU Leuven behoort, durft het wél aan.