Twee gewonde Belgen uit ziekenhuis na lawine Courmayeur

Het Italiaanse persagentschap Ansa bericht dat bij de lawine in Courmayeur, in de Italiaanse alpen, behalve een Belg ook een Duitser en een Italiaan zijn omgekomen. Achttien andere skiërs raakten gewond. Volgens Ansa liggen vijf van hen, onder wie de twee Belgen, nog in het ziekenhuis in Aoste. Maar volgens Buitenlandse Zaken konden de twee Belgen het ziekenhuis al verlaten.



Nog volgens Ansa is een van de gewonden nog niet geïdentificeerd. Hij verkeert in kritieke toestand.