Tsjetsjeense holebi's op de vlucht: VS weigert visum te geven

Zeker 40 mensen, die zich nu nog schuilhouden ergens in Rusland, hebben een aanvraag ingediend voor een Amerikaans visum. Elk van die aanvragen werd door de VS geweigerd. Twee personen hebben wel een visum gekregen in Litouwen. Litouwen is zo het eerste land dat asiel geeft aan Tsjetsjeense holebi's die wegvluchten uit hun land.



Tsjetsjenië is een heel conservatief land. Homoseksualiteit is er erg taboe en onaanvaardbaar. Zelfs binnen de eigen familie moeten ze niet rekenen op steun. Het wordt bekeken als iets dat met de dood bestraft moet worden. Meer dan honderd mensen zijn opgesloten en gemarteld omwille van hun geaardheid. De Tsjetsjeense president heeft de berichten ontkend. Hij zegt dat er "geen homo's bestaan" in zijn land. Tsjetsjenië is al een tijdje bezig zijn aan "preventieve raids" op holebi's.