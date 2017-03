Tropische storm eist 78 levens op Madagaskar

Zowat 250.000 mensen zijn ontheemd. Meer dan de helft van de getroffen bevolking leeft in de hoofdstad Antananarivo.



Het noordoosten van het eiland is het zwaarst getroffen volgens de VN. Daar zijn rijst- en vanilleoogsten vernield. Delen van het arme Afrikaanse land kampten al met voedseltekorten als gevolg van droogte.



Enawo, aanvankelijk als een cycloon ingeschaald, sloeg vandaag in het noorden van Madagaskar toe. Windsnelheden van 230 kilometer per uur namen intussen af tot 90 kilometer per uur.

Tropical Cyclone Enawo https://t.co/0dRqflmF9b #NASA pic.twitter.com/Jzk9aea7tZ — NASA Earth(@ NASAEarth) 06/03/17 01:00