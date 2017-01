Tot 12 graden in zicht, maar regenachtig

Deze namiddag is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt en eerst droog. Geleidelijk vergroot de kans op motregen of lichte regen vanaf de Franse grens. Over de noordoostelijke landshelft blijft het nog overwegend droog tot de avond. De maxima schommelen tussen 1 en 5 graden in de Ardennen en tussen 6 en 9 graden elders.



Vanavond en -nacht zijn er veel wolken over de oostelijke landshelft met eerst lichte regen. Lage wolken kunnen het zicht beperken in de Ardennen. Over het westen blijft het meestal droog met opklaringen. Tijdens het tweede deel van de nacht wordt het vrijwel overal droog. Eventueel vallen er wel een paar buien in de kuststreek. De opklaringen strekken zich stilaan verder uit tot het centrum. De minima liggen tussen 0 en 2 graden.



Morgenochtend valt er lokaal wat lichte neerslag ten zuiden van Samber en Maas, hoofdzakelijk als regen maar boven 500 meter als smeltende sneeuw. In het centrum en het westen blijft het overwegend droog met wolken en soms brede opklaringen. Aan zee is er wel kans op een paar buien. In de namiddag blijft het overal overwegend droog met soms zon en in de Ardennen nog vrij veel wolken. Op het einde van de namiddag komen er meer wolken vanaf het westen. De maxima liggen tussen 1 en 4 graden in de Ardennen en tussen 5 en 7 graden elders.



Zondagnacht wordt het snel overal zwaarbewolkt en trekt een vrij actieve regenzone oostwaarts door ons land. De meeste neerslag wordt over de noordelijke landshelft verwacht (8 mm). Op de hoogten kan er aanvankelijk nog wat smeltende sneeuw vallen. De minima worden in het begin van de nacht opgetekend met waarden tussen 1 en 6 graden.



Maandag blijft het zwaarbewolkt met perioden van lichte regen of motregen. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Ardennen en 8 graden over het westen. Van dinsdag tot donderdag worden wolkenvelden en soms toch ook opklaringen verwacht. Af en toe valt er wat regen of een bui maar globaal genomen blijft de hoeveelheid neerslag beperkt. De zachte maxima liggen tussen 5 en 12 graden. Donderdag wakkert de wind aan tot vrij krachtig.



Vrijdag en zaterdag vergroot de kans op regen vanaf het westen. Het gaat stevig waaien bij maxima rond 9 of 10 graden in het centrum. Er is geen nachtvorst meer.