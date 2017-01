Topman ING België stapt op

Share 'Ik vertrek met een gerust hart, want ik weet dat ik ING in goede handen achterlaat'

Rik Vandenberghe begon zijn carrière bij Bank Brussel Lambert in 1984 en bekleedde verschillende functies in België en in het buitenland, tot hij in mei 2013 werd aangesteld als CEO van ING België. “Na meer dan 30 jaar bij ING heb ik besloten om een nieuwe uitdaging aan te gaan buiten de financiële sector. Ik vertrek met een gerust hart, want ik weet dat ik ING in goede handen achterlaat. ING heeft nooit op individuen gesteund, maar op teamwork. En dat team is uitermate geschikt om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden”, aldus Rik Vandenberghe.