Tientallen doden en gewonden door ontsporen trein in India

Zeven wagons zijn ontspoord nabij het station van Kuneru, in het district Vizianagram in de staat Andhra Pradesh. Toen zij van het spoor raakten, kwamen sommige in botsing met een goederentrein op het parallelle spoor. Zeker 32 mensen kwamen om het leven in de ravage. Of foto's van lokale media en op Twitter is te zien hoe reddingswerkers de wagons proberen open te krijgen, zich door de omgevallen wagons bewegen en gewonden op brancards naar buiten tillen. Zij worden afgevoerd naar omliggende ziekenhuizen voor verdere behandeling. Vast De trein ging van Jagdalpur naar Bhuvaneshawar. Een woordvoerder van het vervoersbedrijf East Coast Railways meldt dat er nog steeds mensen vastzitten in de wrakstukken. Het dodental zou dus nog kunnen oplopen. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht.



Treinongelukken

India wordt met enige regelmaat opgeschrikt door ongelukken met treinen. Het spoornet in het land is qua grootte het derde van de wereld, maar is qua onderhoud, zein- en communicatiesysteem in slechte staat. In 2012 meldde de regering nog dat elk jaar 15.000 mensen omkomen door treinongelukken.



Het dodelijkste ongeluk vond in 1981 plaats. Een trein viel in de Baghmatirivier in het noorden van India. 800 mensen kwamen om het leven. Afgelopen november waren er 146 doden toen een volle passagierstrein ontspoorde nabij de stad Kanpur. Het was het dodelijkste ongeval in de afgelopen vijf jaar.