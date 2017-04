Te snel, dronken én zonder rijbewijs: racende jonge Belg (19) opgepakt in Sluis

Agenten wilden de jongeman in de nacht van vrijdag op zaterdag een blaastest laten afleggen op de Parallelweg bij IJzendijke (Sluis), toen hij rond 02.28 uur in tegengestelde richting voorbijreed. De politie keerde hun voertuig en ging achter de bestuurder aan. Die ging er echter met hoge snelheid vandoor nadat hij de politieauto had zien keren.



De jongeman reed met hoge snelheid dwars door het bewoonde gebied van IJzendijke, waar een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt - hij kon bij het passeren van de wegversmallingen maar met moeite zijn auto de baas. Uiteindelijk is de bestuurder toch gestopt nadat agenten het zwaailicht van het politievoertuig hadden aangezet.



De jonge Belg kon zich niet legitimeren. Hij bleek bovendien twee keer zoveel alcohol te hebben gedronken als toegelaten voor een beginnend bestuurder. Hij werd naar het politiekantoor overgebracht voor verder onderzoek. Het rijbewijs van de man is ingevorderd, hij had het niet bij zich.