Tartiflette: feest met aardappelen

Wat heb je nodig:

1 kg vastkokende aardappelen, in blokjes

2 uien, in halve ringen

1 teentje look, geperst

250 g Chaumes kaas

100 g geraspte Gruyère kaas

100 ml droge witte wijn

250 g gerookte spekblokjes

200 ml room

peper en zout

boter



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 200°C. Kook de aardappelblokjes in licht gezouten water beetgaar. Giet af.

Stap 2: Bak het spek met de ui en look 10 minuten in een klontje boter. Giet er de wijn bij en laat inkoken.

Stap 3: Schik de helft van de aardappelblokjes in een beboterde ovenschaal. Bedek met de helft van de ajuin en spekjes. Kruid met peper en zout. Herhaal dit met de rest van de aardappelen, spekjes en ajuin.

Stap 4: Giet er de room over. Snij de Chaumes in plakken en schik ze op het gerecht. Bedek de schotel met aluminiumfolie en zet 15 minuten in de oven. Haal de folie weg, bestrooi met de Gruyère kaas en zet nog eens 5 minuten onder de grill.