Stichting van Alain Hubert ontkent dat ze toeristische reizen naar Zuidpool wil organiseren

De documenten van de IPF zijn ondertekend door vice-president Jacques Brassinne de La Buissière en penningmeester Henri Tassenoy. Ze zeggen verbijsterd te zijn door het artikel in Het Nieuwsblad van vanmorgen, dat berichtte over een internationale inspectiemissie die op last van The Antarctic Treaty Consultative Meeting (ATCM) de poolbasis Prinses Elisabeth zal bezoeken onder leiding van een Noors team. Volgens de woordvoerders van Alain Hubert zijn inspectiemissies gewoon op Antarctica en kreeg de IPF-stichting onlangs nog van een Duits inspectieteam positieve reacties op de manier waarop ze de basis Elisabeth beheert en bestempelt ze dit beheer zelfs als voorbeeldig wat betreft de nuluitstoot van broeikasgassen.



Nieuwe landingsbaan

IPF wijst erop dat het niet gaat om een inspectie van de poolbasis Elisabeth zélf, maar dat er wel sinds mei vorig jaar door de stichtende landen van het Antarcticaverdrag een voorstel was gelanceerd om de omgeving van de poolbasis te bezoeken in het licht van de plannen om een nieuwe landingsbaan aan te leggen op 60 km van de basis Elisabeth door het bedrijf Antarctic Logistics Centre International (ALCI). Dat bedrijf organiseert vervoer tussen Kaapstad en Antarctica.



Volgens IPF gaat het om een noodpiste in een gebied met een extreem klimaat die de kosten en de impact op het milieu zou beperken voor verplaatsingen naar het gebied. Nog volgens IPF zou de piste er komen op vraag van Dromlan, wat staat voor "Dronning Maud Land Air Network Project", een project van elf landen waarvan naast België ook Duitsland, Nederland, Noorwegen, Finland, het Verenigd Koninkrijk, India, Japan, Rusland en Zuid-Afrika deel uitmaken.



"Geen toerisme"

IPF benadrukt dat de leden van de stichting op de basis aanwezig zijn om te zorgen voor het onderhoud van het station en dat ze er verblijven in het kader van hun sociale doelstellingen, niet om toerisme te organiseren. "Onze stichting ondersteunt op logistiek vlak internationale wetenschappelijke missies en betreurt dat er momenteel geen Belgische wetenschappers naar de basis mogen reizen", schrijft IPF.



"Enige beheerder en eigenaar van poolbasis"

In een begeleidende brief aan stadssecretaris Sleurs schrijft de IPF-stichting nog dat ze akte neemt van de standpunten van het kabinet in de loop van 2016, tot en met de vergadering van 23 december met de kabinetschef van de staatssecretaris. Uit die standpunten blijkt volgens IPF dat de staatssecretaris niet langer IPF erkent als bevoorrechte partner en beheerder van het station, hoewel dat eerder wettelijk was vastgelegd. De brief sluit af met de mededeling dat de IPF-stichting van Alain Hubert zichzelf als de enige beheerder en eigenaar beschouwt van de basis en haar uitrusting.