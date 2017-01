Sp.a Grimbergen kant zich tegen Eurostadion-project

De beoordeling van sp.a van het hele complex met stadion, campus, paviljoen en parking is na een grondige studie negatief. "Eventuele mooie dingen in het project (auto's ondergronds en park bovengronds) verdwijnen in het niets bij de onoverkomelijke nadelen, gaande van mobiliteit over gezondheid tot veiligheid, om nog maar te zwijgen over het opgetelde effect met andere megaprojecten in de Noordrand, zoals Uplace, Neo en Docks Bruxsel", aldus de gemeenteraadsleden. Fractievoorzitter Van Berlaer wijst erop dat de Brusselse Noordring nu al elke dag urenlang vastzit, en het megaproject zal dat volgens hem alleen maar erger maken. "Wel jammer voor het voetbal en voor dit troosteloze stukje Grimbergen", klinkt het.



Argumenten

De andere argumenten betreffen milieu, samenvallende evenementen, parkeerchaos, schade aan lokale kleinhandel en horeca, gebrek aan openbaarheid, intense werffase, asbest-risico, veiligheid in tijden van terreur, de procedure, wettelijk bepaalde plafonds, dodelijke timing, gebruikt belastinggeld, concurrentievervalsing en de ontbrekende atletiekpiste.



Foute locatiekeuze

Van Berlaer heeft de vijftien problemen, met tientallen handtekeningen, als bezwaarschrift ingediend bij de provincie en de gemeente. "De keuze voor deze locatie is helemaal fout om al die redenen, en er dreigen nog slordige keuzes rondom dit prestigeproject onder de dwingende tijdsdruk van 2020", zegt hij.