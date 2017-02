Smeltende sneeuw, vanavond opletten voor gladde wegen

Zaterdagavond en -nacht is het nog steeds zwaarbewolkt met hier en daar wat (smeltende) sneeuw of regen bij minima rond het vriespunt. Het is dus uitkijken voor gladde wegen. In sommige regio's vormt er zich ook mist die lokaal kan aanvriezen.



Zondag is er eerst nog veel bewolking met hier en daar ook nog wat lichte sneeuwval, daarna soms wat regen. In de loop van de namiddag wordt het droog met breder wordende opklaringen vanaf het oosten. Het wordt dan ook zachter met maxima van 3 tot 8 graden bij een zwakke tot soms matige oostenwind.



Volgende week bevinden we ons onder invloed van een hogedrukgebied dat een groot deel van Europa overdekt. Van maandag tot woensdag krijgen we veel zon met vooral op woensdag wat meer wolken. De maxima schommelen eerst rond 7 à 8 graden, maar klimmen tegen woensdag richting 12 graden in het centrum. In eerste instantie is er evenwel op vele plaatsen nog kans op lichte nachtvorst.



Donderdag en vrijdag neemt de bewolking wat toe vanaf het westen, maar het blijft overwegend droog. De maxima schommelen dan rond 9 graden.