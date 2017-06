Scoren in 5 minuten: tortillas op de BBQ

Wat heb je nodig:

1 tortilla-wrap

2 el tomatensaus

1 el rode pesto

75 g geraspte kaas

1 sneetje gekookte ham 'Meesterlyck'

50 g champignons

1/2 sjalot

olijfolie



Zo maak je het:

Stap 1: Meng de rode pesto onder de tomatensaus. Smeer een laagje tomatensaus over de hele tortilla.

Stap 2: Snij de ham in fijne reepjes, snipper het sjalotje fijn en snij de champignons in fijne schijfjes.

Stap 3: Beleg de tortilla langs één zijde met de schijfjes champignon, de gesnipperde sjalot, de geraspte kaas en de hamreepjes. Plooi de tortilla dubbel en bestrijk de twee kanten met een laagje olijfolie.

Stap 4: Laat de tortilla op een hete grill bakken. Vergeet niet regelmatig om te keren.