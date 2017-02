Scoren aan tafel met een klassieker: kip in romige champignonsaus

Wat heb je nodig:

2 grote kipfilets, gehalveerd

olijfolie

250 g witte champignons, in schijfjes

3 teentjes look, geperst

250 ml water + 1/2 kippenbouillonblokje

125 ml room, 30% vet

3 el roomkaas

1 el bloem

2 el gehakte peterselie

peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Verhit een scheut olijfolie in een grote koekenpan en bak de kipfilet goudbruin en gaar. Haal de kip uit de pan.

Stap 2: Bak nu in dezelfde pan de champignons met de look beetgaar. Schep uit de pan.

Stap 3: Giet het water, het bouillonblokje en de room in de pan. Doe er de roomkaas bij en kruid met peper en zout. Breng al roerend aan de kook. Voeg de bloem toe en blijf roeren tot de saus begint in te dikken.

Stap 4: Doe er de champignons en de kip terug bij en garneer met de peterselie. Lekker met puree of rijst.