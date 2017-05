Schilderij van Basquiat brengt recordbedrag van 99,5 miljoen euro op

Het schilderij uit 1982 was zo goed als onbekend vooraleer het door het veilinghuis enkele weken geleden werd onthuld. Het werd sinds 1984 bewaard in een private collectie, nadat het voor 19.000 dollar werd gekocht.



Donderdag werd de Japanse ondernemer Yusaku Maezawa de nieuwe eigenaar van het werk. Hij zal het tentoonstellen in een museum in zijn thuisstad Chiba, na het eerst uit te lenen aan andere instellingen overal ter wereld. "Ik hoop dat het net zoveel vreugde brengt voor anderen, dan het voor mij brengt, en dat dit schilderij van de 21-jarige Basquiat onze toekomstige generaties inspireert", aldus Maezawa, de oprichter van e-commerce-gigant Start Today.



De New Yorker Jean-Michel Basquiat stierf in 1988 op 27-jarige leeftijd aan een overdosis heroïne.