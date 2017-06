Samusocial, voor daklozen en PS-mandatarissen

'Het geld van de zitpenningen is afkomstig van giften voor de daklozen. Dat is toch wraakroepend?'

Het was geen vluchtelingencrisis die Samusocial deze week tot overuren dwong, maar de zitpenningen van zijn raad van bestuur. De organisatie, die instaat voor de opvang van daklozen in Brussel, zou in 2016 haar bestuurders voor in totaal 60.000 euro aan zitpenningen hebben uitbetaald. 56.000 euro daarvan gaat naar slechts vier bestuursleden, die samen het bureau vormen.

Pascale Peraïta maakt daar deel van uit en krijgt zo 140 euro per bijgewoonde vergadering, en dit twee keer per week. "Het bureau werkt hard", klinkt het in haar naaste omgeving. "Ze zoeken opvangplaatsen, extra middelen en samenwerkingen met andere gemeentes." De zitpenningen die ze ervoor krijgt, cumuleert Peraïta met haar brutoloon van 8.000 € per maand als Brussels OCMW-voorzitter en gemeenteraadslid. Door de kritiek daarop nam ze ontslag bij Samusocial.

"Het is met een enorme droefheid en een diepe afkeer dat ik beslis om de strijd te staken die ik de afgelopen twintig jaar zo krachtig heb gevoerd", laat ze weten in een mededeling. Peraïta en Samusocial zijn nauw met elkaar verweven. De noodopvang voor daklozen is in 1999 door huidig burgemeester van Brussel Yvan Mayeur (PS) opgericht, en van bij het begin was Peraïta betrokken. Ze werd al snel voorzitter, maar moest in 2013 opstappen nadat bleek dat ze daar 190.000 euro bruto mee verdiende, plus 30.000 euro aan premies.

"Maar even later is ze daar dus terug, in de raad van bestuur", zegt Arnoud Verstraete (Groen). "En nog wat later in het bureau, waar ze zitpenningen krijgt. Geld dat afkomstig is van giften voor de daklozen. Dat is toch wraakroepend?"

Ook nu stapt Peraïta op, maar is ze nog niet weg bij Samusocial. Want ze blijft opnieuw gewoon in de raad van bestuur zitten. Yvan Mayeur (PS) deed het haar in januari al voor. Ook hij stapte toen op uit het bureau, maar niet uit de raad van bestuur. Dat bevestigt zijn woordvoerder, die erop wijst dat hij dat onbezoldigd doet.