Robot verbrandt tweets van Donald Trump op bizar Twitteraccount

Onder het Twitteraccount @burnedyourtweet zijn beelden te zien waarop het toestel de korte berichten van The Donald automatisch print, afknipt, met een grijparm boven een aansteker vernietigt en de resten in een asbak dumpt.



In het gebruikersprofiel staat er: "Trumps Tweets de aandacht geven die ze verdienen". De eerste video werd gisteren getwitterd. Inmiddels heeft het account al bijna 12.000 volgers.

.@RealDonaldTrump I burned your tweet. pic.twitter.com/B0f1v0FkEb — Burned Your Tweet(@ burnedyourtweet) 29/03/17 02:00 .@RealDonaldTrump I burned your tweet. pic.twitter.com/X5WL9dMIGK — Burned Your Tweet(@ burnedyourtweet) 29/03/17 02:00