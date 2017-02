Roberto Martínez: "Een winnaarsmentaliteit is niet aangeboren maar aangeleerd. België moet leren winnen"

Roberto Martínez kwam uit de Premiere League aanwaaien met zijn reputatie van naïeveling, nam een valse start met een vriendschappelijke nederlaag tegen Spanje, maar liet zijn Rode Duivels daarna vrank, vrij en vrolijk voetballen: 21 doelpunten in vier wedstrijden. Oké, het was tegen Janneke, maar niet altijd tegen Mieke, want ook directe concurrent Bosnië werd met 4-0 genadeloos afgeserveerd.