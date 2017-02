Racistische foto tegen Mechelse commissaris: verdachte in beeld

Het parket kwam de foto op het spoor toen die begon te circuleren via WhatsApp. Het is niet duidelijk hoe oud de foto - met opvallende schrijffout - is en waar hij precies vandaan komt. Mocht blijken dat die foto in het politiekorps zelf is gelanceerd, dan zegt de Mechelse korpschef Yves Bogaerts hard te zullen optreden.



Beels, van Indische afkomst, werkte vroeger bij de Antwerpse politie waar ze had geprobeerd om de cel Diversiteit uit te bouwen. Nadat ze botste met korpschef Serge Muyters werd ze weggepromoveerd en belandde ze uiteindelijk in Mechelen.