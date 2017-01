President Trump heeft zich van oorlog vergist

Een Iraanse vriendin die in de VS woont, is momenteel wel bij haar zieke vader in Teheran. Zij weet niet of ze straks nog terug kan naar haar gezin.

Het Vrijheidsbeeld huilt, zei een Amerikaanse senator dit weekend. Donald Trump keert de waarden van de verlichting en de founding fathers de rug toe. Nadat ik werd verbannen uit mijn vaderland Iran en al lang mijn familie en geboorteland mis, mag ik nu ook niet meer naar de VS, waar ik een oom heb die als een tweede vader is voor mij. Gelukkig heb ik België, dat me heeft ontvangen en waar ik me zo hard heb aan gehecht. Mijn enige land en thuis.

Iran is een van de zeven landen die getroffen worden door Trumps inreisverbod, naast Irak, Syrië, Jemen, Libië, Soedan en Somalië. Zo wil de president Amerika 'beschermen tegen terroristische aanvallen'. Maar bijna alle daders van de zes islamistische terreuracties die sinds 9/11 op Amerikaanse bodem zijn uitgevoerd, waren afkomstig uit andere landen. Nog opmerkelijker: de landen waar de daders vandaan kwamen, zijn haast allemaal bondgenoten van de VS, Saudi-Arabië, Pakistan en de Verenigde Arabische Emiraten op kop. Tegelijk noemt Afghanistan die drie landen de belangrijkste sponsors van de taliban.

Hoe kun je langs de ene kant een goede relatie onderhouden met landen die de taliban steunen, en aan de andere kant burgers die het islamisme bestrijden aan hun lot overlaten? Ik heb het dan over de seculiere dissidenten in de Islamitische Republiek van Iran, echte bondgenoten van het westen in de strijd tegen extreem islamisme, en de Iraakse Koerden die mee gevochten hebben tegen IS. Maar er zijn ook een 300-tal Iraanse christenen en Bahaí die plots hun vluchtelingenvisum kwijt zijn. In Turkije zitten een paar honderd Iraanse dissidenten vast. Diplomaten van de Islamitische Republiek van Iran vallen niet onder het decreet van Trump en kunnen wel naar de VS reizen. Om de economische belangen veilig te stellen waarschijnlijk.

De Syriërs zijn er nog slechter aan toe. Na vijf jaar oorlog, waarin de wereld en met name de VS nooit hun verantwoordelijkheid hebben genomen, en nu meer dan de helft van de bevolking ontheemd of dakloos is, wordt hen de toegang ontzegd tot het land van de vrijheid. Intussen dragen Europa en de buurlanden van Syrië de gevolgen van deze humanitaire ramp.