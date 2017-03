Pofferdepofferdepof: aardappels op z'n Mexicaans

Wat heb je nodig:

4 grote zachtkokende aardappelen

120 g mais uit blik, uitgelekt

120 g rode kidneybonen, uitgelekt

1 rode ui, gesnipperd

2 tomaten, ontpit, in blokjes

2 avocado's

1/2 tl cayennepeper

enkele takjes verse peterselie

4 el zure room

boter

olijfolie

peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 220°C. Was de aardappelen, prik ze met een vork hier en daar in, smeer ze in met boter en bestrooi ze met zout. Leg een stuk aluminiumfolie op een ovenrooster en legt hier de aardappelen op. Zet 60 minuten in de oven. Leg er na vijftien minuten een vers klontje boter op en bedruip nadien elke tien minuten met de gesmolten boter.

Stap 2: Haal het vruchtvlees uit de avocado's en plet met een vork fijn. Kruid met de cayennepeper, peper en zout.

Stap 3: Haal de aardappelen uit de oven en snij ze in de lengte half door. Schep er wat van het aardappelkruim uit en vul de aardappelen met de mais, bonen, tomaten, ui en avocadocrème. Schep er een lepel zure room op en garneer met verse peterselie. Bedruppel met olijfolie, bestrooi met peper en serveer meteen.