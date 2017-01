Parijs verplicht milieuvignetten voor alle voertuigen in binnenstad

Het milieuvignet geeft met behulp van een kleurencode aan hoeveel CO2 elk voertuig uitstoot, van groen voor de meest milieuvriendelijke wagens tot grijs voor de meest vervuilende.



Bedoeling is om de wagens met de hoogste uitstoot uit te stad te bannen bij een piek in het aantal fijnstofdeeltjes. Een aantal van de meest vervuilende categorieën, zoals wagens ouder dan 20 jaar, wordt sinds afgelopen zomer op weekdagen al uit de stad geweerd.



Dieselwagens

Het bestuur van Parijs tracht de milieuvervuiling al enige tijd terug te dringen. Zo bestaat het systeem met de gekleurde vignetten eigenlijk al sinds 2015, maar gold het aanvankelijk alleen op vrijwillige basis. Sinds september 2015 mogen vrachtwagens en bussen de stad niet meer binnen, en vanaf 2020 wil Parijs ook dieselwagens volledig bannen. Uiteindelijke doel is de halvering van het aantal voertuigen in de Franse hoofdstad.