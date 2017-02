Pannenkoekenfeest vandaag! Zo maak je een zoete of hartige variant

Op 2 februari is het Lichtmis, het perfecte excuus om de traditie te volgen en pannenkoeken te eten. Vandaag schotelen we maar liefst 2 soorten pannenkoeken voor! Je kan voor de traditionele zoete variant kiezen, maar de hartige is minstens even lekker.

Wat heb je nodig:

Basisrecept voor 12 pannenkoeken:

250 g bloem

1 tl bakpoeder

150 g boter, gesmolten

2 eieren, gesplitst

1/2 l melk



Hartige pannenkoek met verse kruiden en zalm:

handvol gehakte kruiden (tijm, basilicum, bieslook, peterselie,...) + extra om te garneren

100 g roomkaas

1/2 komkommer, in reepjes

200 g gerookte zalm



Zoete pannenkoek met banaan en bessenconfituur:

2 bananen, in plakjes

4 el zwarte bessenconfituur

40 g pecannoten

100 ml yoghurt op Griekse wijze

enkele takjes tijm



Zo maak je het:

Stap 1: Maak het beslag: Meng de bloem met het bakpoeder. Giet er de koude melk bij. Roer er de eidooiers door en vervolgens de gesmolten boter. Klop de eiwitten stijf en schep

onder het beslag.

Stap 2: Voor de hartige pannenkoeken: meng de gehakte kruiden onder de helft van het beslag. Bak pannenkoeken van het beslag. Besmeer de pannenkoeken met de roomkaas en beleg met

een plakje gerookte zalm en de komkommerreepjes. Rol op en bestrooi met verse kruiden.

Stap 3: Bak met het resterende beslag pannenkoeken. Besmeer ze met de helft van de confituur en beleg met de helft van de bananenplakjes. Rol op en garneer met de pecannoten, de yoghurt, de resterende bananenplakjes, de confituur en de tijm.