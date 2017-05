Paard op spectaculaire wijze gered uit 90 meter diep ravijn

De brandweer in Angelus Oaks (Californië) heeft vorige donderdag een bijzondere reddingsoperatie moeten uitvoeren. Een paard met ruiter tuimelde daar in een ravijn van meer dan negentig meter diep. De ruiter kon gered worden, maar ook het paard moest met een helikopter uit het ravijn getakeld worden.



De ruiter werd eerst geëvacueerd. Daarna verdoofden de hulpdiensten het paard en werd het dier onder een reddingshelikopter uit de bossen getakeld. Het paard is ongedeerd.