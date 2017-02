Overheerlijk Oosters: romige kokossoep met noedels

Wat heb je nodig:

1 rumsteak, in reepjes

sap van 1 limoen

1 courgette, in blokjes

2 tomaten, in blokjes

1 ui, gesnipperd

1/2 l kippenbouillon ( 1 blokje kippenbouillon + 1/2 l water)

5 dl kokosmelk

2 teentjes look, geperst

olijfolie extra vierge

1 bosje peterselie, fijngehakt

1 tl cayennepeper

120 g noedels

peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Stoof de ui en de knoflook glazig in wat olijfolie.

Stap 2: Doe er de tomaten, de courgette, de cayennepeper en de helft van de bouillon bij. Breng aan de kook en laat 5 minuten doorkoken.

Stap 3: Voeg de rest van de bouillon en de kokosmelk toe en laat 15 minuten zachtjes sudderen. Voeg de rumsteakreepjes toe van zodra de soep pruttelt. Voeg de noedels na 10 minuten toe.

Stap 4: Roer er de peterselie en het limoensap door. Kruid met peper en zout. Serveer meteen.