Over snode schoenen en betuttelende boetes: dit moet u weten voor u gaat eten

3. Nieuwe baas Amerikaanse milieudienst gelooft niet in gevaar CO2-uitstoot

Patiënten die flirten, ongepaste opmerkingen maken of net iets te veel kleren uittrekken. Een enquête van de Artsenkrant toont dat zowat vier op de tien artsen ooit te maken krijgen met seksueel ongepast gedrag . "Ooit kreeg ik maandenlang anonieme liefdesbrieven."

4. 7 gewonden bij bijlaanval Düsseldorf

Een 36-jarige man die afkomstig is uit ex-Joegoslavië en nu in Wuppertal woont, heeft gisterenavond verschillende mensen aangevallen met een bijl in het station van het Duitse Düsseldorf. Daarbij raakten volgens de politie zeven mensen gewond, waarvan er drie erg aan toe zijn.

5. "FBI onderzoekt nog steeds link tussen servers Trump Tower en Russische bank"