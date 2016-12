Origineel bij fondue: Hasselback-aardappelen

Wat heb je nodig:

4 grote aardappelen

2 knoflookteentjes

Parmezaanse kaas

1 rode paprika, in kleine blokjes

boter

olijfolie extra vierge

2 el gehakte peterselie

peper & zout



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 200°C. Snij de aardappelen met een scherp mes in kleine plakjes, maar zorg ervoor dat je ze niet helemaal doorsnijdt.

Stap 2: Spoel de aardappelen af onder koud water zodat de schijfjes niet meer aan elkaar plakken.

Stap 3: Snij de knoflookteentjes in dunne plakjes en verdeel de plakjes tussen de schijfjes van de aardappels. Kruid de aardappelen met peper en zout.

Stap 4: Leg de aardappelen op een met bakpapier beklede bakplaat en bedruppel met olijfolie. Leg op elke aardappel nog een klontje boter.

Stap 5: Zet 50 minuten in de oven tot ze goudbruin en knapperig zijn. Haal ze tien minuten voor het einde van de baktijd uit de oven en bestrooi ze met de paprikablokjes en de Parmezaanse kaas. Zet opnieuw in de oven tot de kaas gesmolten is.

Stap 6: Strooi er vlak voor het serveren de peterselie over.