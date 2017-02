Opnieuw toeristische havenrondvaarten in Antwerpen

Begin november voer in Antwerpen de laatste reguliere Flandriatocht uit, nadat Studio 100 de verlieslatende exploitatie stopzette. De vaarten die tienduizenden binnen- en buitenlanders ooit doorheen de Antwerpse haven leidden, vielen daarmee weg.



Maar René Verbeeck en zoon Nils van het familiebedrijf Jan Plezier bevestigen dat zij vanaf 2 maart zelf met rondvaarten starten. Ze varen al jaren rond met de zogeheten pannenkoekvaarten, maar op hun website staan nu ook plannen voor bijna dagelijkse rondvaarten.



"2016 was met alle werken een slecht jaar", zegt René Verbeek. "Daardoor kwamen de mensen niet meer naar Antwerpen, maar wij geloven in de toekomst en hebben een tijd geleden de nodige vergunningen aangevraagd. Op onze vaarten is er geen gids meer, maar krijgen de passagiers een iPad met een hoofdtelefoon. Zo krijgen ze meteen in hun taal alle uitleg, te kiezen uit voorlopig vijf talen."



Bij het bedrijf Brabo bevestigt men ook dat een van de vier Flandriaschepen is verkocht. Het gaat om de Flandria 24. De nieuwe eigenaar is Philip De Prest, vroeger de uitbater van de gezonken Badboot. De Prest wil voorlopig niets kwijt, maar zegt dat er maandag een persconferentie plaatsvindt in aanwezigheid van twee Antwerpse schepenen.



Brabo praat intussen nog met een aantal andere partijen over de overige boten.