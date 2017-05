Ook huisarts kan re-integratie landurig zieken starten

Als een werknemer langer dan een maand ziek is, meldt zij of hij zich bij het ziekenfonds. Binnen de drie maanden na de eerste ziektedag licht de adviserend geneesheer de preventiedienst van het bedrijf in als hij meent dat de langdurig zieke nog voldoende capaciteit heeft om weer aan het werk te gaan. In dat geval wordt een re-integratietraject opgestart. Langdurig zieken die te ziek zijn worden voor alle duidelijkheid met rust gelaten.



Nu kunnen ook huisartsen dat traject opstarten. "De huisarts staat het dichtst bij de patiënt en kan vaak, samen met die patiënt, het best oordelen of een langdurig zieke weer aan het werk kan als de werkomstandigheden worden aangepast".



Er is ook een digitale tool uitgewerkt die huisartsen moet toelaten om vertrouwelijke gegevens op een veilige manier uit te wisselen met de juiste collega-artsen.