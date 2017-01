Ook het kalifaat kent dieven en dronkaards

Het Iraakse leger heeft de afgelopen weken grote vorderingen geboekt in de strijd om Mosoel. Zo werd gisteren gemeld dat de helft van ’s lands op een na grootste stad – de oostelijke oever van de Tigris – nu is heroverd op de Islamitische Staat. Behalve pure terreinwinst levert die opmars nog andere successen op. Want in de verlaten kantoren blijft er vaak een schat aan informatie over de terreurgroep achter.