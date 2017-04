Onderzoekers KU Leuven: "Bedrijven verkopen resultaten van DNA-tests aan verzekeraars"

Beiden lieten hun eigen DNA testen door een 40-tal bedrijven en stelden vast dat de resultaten elkaar vaak tegenspreken en weinigzeggend zijn. "Mijn eigen voorouders bleken volgens de ene test afkomstig uit Scandinavië, volgens een andere uit Groot-Brittanië en volgens een derde uit Midden-Europa", aldus Maarten Larmuseau.



Als er getest wordt op ziektes, is dat vreemd genoeg niet op typisch erfelijke aandoeningen maar op ziektes zoals obesitas waar ook de leefomstandigheden een grote rol spelen. "Een bijkomend probleem is dat een leek de resultaten nauwelijks kan interpreteren. We krijgen op ons labo dagelijks e-mails van mensen die niet weten wat ze met de resultaten moeten".



Verschrikkelijke gevolgen

Een ander probleem is dat de verkopers van deze commerciële DNA-tests mensen zelden waarschuwen voor eventuele gevolgen. "Je DNA wordt in de databank van het bedrijf immers steeds vergeleken met dat van anderen. Ik ontmoet geregeld mensen van wie het leven overhoop werd gehaald door zo'n onschuldig lijkende DNA-test. Hun vader bleek immers niet hun biologische vader te zijn, was ooit spermadonor of reed ooit een scheve schaats", aldus Larmuseau die er ook zwaar aan tilt dat deze bedrijven zonder probleem het DNA van een minderjarige kunnen testen, terwijl deze tests in een medische context strikt gereglementeerd zijn.