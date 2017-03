Oh Crêpe! Deze gevulde crêpes met feta en spinazie zijn veggielicious.

Wat heb je nodig:

250 g bloem

15 g bakpoeder

4 eieren

5 dl melk

zout

boter



Voor de vulling:

4 preistengels, in dunne ringen

1 teentje knoflook, geperst

400 g veldsla

200 g feta, verkruimeld

150 g geraspte emmentaler

2 tl verse tijmblaadjes

olijfolie

peper & zout



Zo maak je het:

Stap 1: Meng de bloem, een snufje zout en de eieren in een kom goed door elkaar. Voeg de melk toe en klop tot een glad beslag. Laat het beslag minstens een half uurtje rusten.

Stap 2: Smelt een klontje boter in een grote pan. Voeg de prei toe en bak de groente beetgaar. Kruid met peper en zout. Voeg de knoflook en veldsla toe en laat slinken. Schep er de feta en de helft van de emmentaler onder en laat afkoelen.

Stap 3: Verwarm de oven voor op 200°C. Smelt een klontje boter in een koekenpan en bak crêpes van het beslag.

Stap 4: Schep op elke crêpe een lepel van het preimengsel. Vouw de crêpe twee keer dubbel tot een driehoek. Doe hetzelfde met de rest van de crêpes.

Stap 5: Leg de gevulde crêpes in een ovenschaal en bestrooi met de rest van de emmentaler. Bedruppel met olijfolie en bestrooi met de tijmblaadjes. Gratineer 10 à 15 minuten in de oven.