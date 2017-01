Nu ook bewezen: veel drinken leidt tot honger

Het is nu wetenschappelijk verklaard waarom kebabzaken in uitgaansbuurten een erg grote omzet draaien. Alcohol wakkert, zo blijkt uit onderzoek, de honger aan.

Op zich lijkt het vreemd: waarom zouden we na het drinken van alcohol (dat al veel calorieën bevat) nog extra calorieën willen opnemen door te eten? De verklaring daarvoor ligt in onze hersenen, leert een vandaag gepubliceerde studie in Nature Communications. Uit eerder onderzoek is al gebleken dat bepaalde hersencellen, in de vaktaal agouti-related protein neurons (AgRP), het hongergevoel aanwakkeren. Als die cellen bij muizen gestimuleerd worden, gaan ze onmiddellijk op zoek naar voedsel, ook al hebben ze al voldoende gegeten. Om te onderzoeken hoe alcohol honger beïnvloedt, injecteerden de onderzoekers van het Londense Francis Crick Institute Mill Hill Laboratory een hoeveelheid alcohol in de maag van de dieren. Die hoeveelheid zou volgens Craig Blomeley, een van de auteurs van de paper, overeenkomen met twee flessen wijn in mensenmaat, of een "degelijke zuipsessie". Door een experiment, waarbij muizen gedurende drie dagen veel alcohol voorgeschoteld kregen, merkten wetenschappers dat de geïntoxiceerde muizen meer eten wegwerkten, dan degene die 'nuchter' bleven. De onderzoekers ontdekten verder dat alcohol zorgt voor meer elektrische activiteit van de AgRP-cellen.

Obesitas Of het er in de hersenen van mensen op exacte dezelfde manier aan toegaat, kunnen de wetenschappers niet met zekerheid zeggen, al is dit hersencircuit erg gelijkaardig bij verschillende zoogdiersoorten. Sarah Cains, een neurowetenschapper die samen met Blomeley het onderzoek leidde, wil met deze studie ook de link leggen met obesitas. "Hoewel obesitas toeneemt in veel ontwikkelde landen, wordt het meestal los van alcholinname bestudeerd", zegt ze in Scientific American. "Dit onderzoek brengt de twee samen."