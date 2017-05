Nieuwe politie-unit laat 174 websites offline halen

De IRU telt op dit moment 21 voltijdse medewerkers, maar tegen eind dit jaar zouden dat er volgens Jambon 33 moeten zijn. De dienst werkt enerzijds op aansturen van de parketten, maar trekt ook zelf "op patrouille" op het internet.



Volgens Jambon doet de IRU dat "sinds een maand of vier, vijf". Ze stelde daarbij al 929 inbreuken vast. Naast 602 inbreuken rond terrorisme, waren dat er onder meer ook 113 in verband met kindermisbruik, 26 rond illegale wapenhandel en 13 rond mensenhandel. De overige dossiers gaan onder meer over drugs en diefstallen.



"Op basis van de vastgestelde inbreuken wordt een gerechtelijk onderzoek geopend en een onderzoek gevoerd", gaf Jambon nog mee. "Op de twaalf maanden dat de cel in werking is, heeft de IRU 174 sites effectief kunnen sluiten."