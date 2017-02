Niet te droog, wel gaar: zo maak je de perfecte, gebraden kip

Wat heb je nodig:

1 braadkip

2 bosjes verse kruiden (basilicum, peterselie, bieslook), fijngehakt

4 el olijfolie

1 citroen, gehalveerd

5 lookteentjes, lichtjes geperst

3 takjes verse tijm

boter

olijfolie

peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 220°C. Kruid de kip met peper en zout. Maak tussen het vel en het vlees van de kip met je vingers of een lepel ruimte vrij. Duw in deze holte enkele klontjes boter. Stop ook de gehakte kruiden en de lookteentjes in de holte. Stop de twee citroenhelften en de tijm in de buikholte. Besmeer de buitenkant van de kip met boter.

Stap 2: Bind de kip zo stevig mogelijk op. Snij de bouten 2 à 3 keer in.

Stap 3: Giet wat olijfolie in een braadslee, leg de kip er met de borst naar beneden in, kruid de bovenkant van de kip nog eens met peper en zout en zet in de oven. Draai de kip na 30 minuten om en bak nog eens 30 minuten. Lekker met geroosterde aardappelen en gegrilde groenten.