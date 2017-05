Niet gek, die gevulde uien met spek

Wat heb je nodig:

4 grote uien

450 g americain natuur

2 el gehakte peterselie

2 el verse tijmblaadjes + extra om te garneren

150 g champignons, fijngehakt

1 el honing

1 el ketchup

200 g ontbijtspek, in plakjes

peper en zout

olijfolie



Zo maak je het:

Stap 1: Pel de uien en hol ze uit tot er maar 2 buitenlaagjes overblijven. Snij het vruchtvlees klein.

Stap 2: Bak het vruchtvlees met de champignons even in olijfolie aan. Laat afkoelen en schep samen met de peterselie en de tijm door het gehakt. Kruid met peper en zout.

Stap 3: Verwarm de oven voor op 200°C. Meng de ketchup met de honing en een scheutje olijfolie. Vul de uien met het gehakt en wikkel er 1 of 2 plakjes spek rond. Zet eventueel vast met een prikker. Bestrijk de uien met de saus. Schik ze in een ovenvaste schaal en zet 25 minuten in de oven. Werk af met wat tijmblaadjes.



Tip: Lekker met tomatensaus en rijst.