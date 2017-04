Niet 'Gandalf van de Balkan', maar Servische premier wint presidentsverkiezingen

"De kiezers hebben getoond welke weg ze willen inslaan", aldus Vucic in het hoofdkwartier van zijn conservatieve Progressieve Partij. "Servië zal op de Europese en reformistische weg blijven, maar ook bevriend zijn met Rusland en China." Hij drukte ook zijn "uitzonderlijke dankbaarheid" uit aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Russische president Vladimir Poetin, met wie hij de afgelopen maanden ontmoetingen had.



Vucic verklaarde nog dat hij nog twee maanden aanblijft als premier, alvorens het ambt van president op te nemen. Zijn meest populaire concurrent, de 25-jarige student communicatiewetenschappen en komiek zonder politieke ervaring Luka Maksimovic, wist zich op enkele weken tijd te ontpoppen tot de tweede meest populaire presidentskandidaat in de Servische verkiezingspolls. De zelfverklaarde 'Gandalf van de Balkan' had niet de ambitie echt verkozen te worden, maar wilde de corruptie van de politieke klasse aan de kaak stellen.



Autoritarisme

De 47-jarige Vucic behaalde in de eerste ronde volgens exitpolls zowat 55 procent van de stemmen, en eindigt zo ver voor de centrumlinks Sasa Jankovic (16 procent) en komiek en anti-kandidaat Luka Maksimovic (9,3 procent). De eerste officiële resultaten worden pas binnen enkele uren verwacht.



Vucic werd door zijn tien tegenstanders, die allen behoorden tot een versplinterde oppositie, beschuldigd van autoritarisme tijdens de campagne, beweringen hij zelf "belachelijk" noemde. Vucic, die sinds 2012 premier is, controleert de media en zowat alle machtsposities. Tijdens zijn campagne overspoelde hij de media met zijn overvolle agenda als eerste minister. Op de laatste dag dat kandidaten campagne mochten voeren, stond zijn campagneslogan op de voorpagina van bijna alle kranten.



Macht

Volgens experts zal Vucic door zijn overwinning veel macht kunnen uitoefenen, terwijl de functie van president normaal gezien eerder ceremonieel is. "Indien hij de controle behoudt over zijn partij, die het parlement domineert, zal hij zonder veel moeite uitvoerende functies op kunnen nemen, terwijl de grondwet het presidentschap beschrijft als niet-uitvoerend", aldus politieke wetenschapper Milan Jovanovic tijdens een televisie-interview.



Het is niet de eerste keer dat een Servische president de touwtjes in handen heeft. Dat was ook het geval bij Slobodan Milosevic (1997-2000) en Boris Tadic (2004-2012).