Syrië

Niemand kan Assad wat

Kans om Syrische president te vervolgen is momenteel zero

Hoewel onderzoekers al over meer dan honderdduizend gedetailleerde dossiers over de gruwelijkheden van het Assad-regime beschikken, is de kans dat de Syrische dictator vervolgd wordt momenteel zéro. “Pas als de geopolitieke kaarten over enkele jaren anders liggen, moet Assad zich zorgen beginnen maken.”