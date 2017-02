Nederland is gek op Bumper, de acht weken oude politiehond

Politiepup Bumper, acht weken oud, heeft nu nog een hoog 'ah wat schattig'- gehalte, maar wanneer hij later groot wordt, heb je hem liever niet voor je neus staan. Hij wordt door de politie van Rotterdam immers opgeleid tot politiehond. En omdat het de eerste keer is dat de agenten zelf een pup opleiden - normaal gesproken wordt dat gedaan door de Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging (KNPV) -, deelt de politie alle avonturen van Bumper via de sociale media. "We willen onze volgers graag getuige laten zijn van deze unieke belevenis'', liet een woordvoerder weten aan de Nederlandse krant Algemeen Dagblad. En intussen is Bumper een echte internethit geworden. De puppy leerde intussen al wennen aan de drukte van de metro, hij leerde ook al enkele bijttechnieken en speelde in een knisperende berg bladeren.