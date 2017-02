NASA vraagt hulp van internet om nieuwe planeten naam te geven. En ze krijgt waar voor haar geld

Het was woensdag de 'talk of the town': rond een dwergster op 'amper' 40 lichtjaren van onze aarde waren zeven aardachtige planeten ontdekt. En op drie ervan was leven mogelijk zoals we dat op aarde kennen. Het was een Belgisch team onder leiding van astronoom Michaël Gillon van de universiteit van Luik die de ontdekking deed en hij mocht dan ook de dwergster dopen.

Het werd Trappist-1, een verwijzing naar de TRAnsiting Planets and Planetesimals Small Telescope in Chili (TRAPPIST), waarmee de planeten werden gespot. Maar dat was evengoed een knipoog naar ons land. Ook de zeven planeten moeten nu een naam krijgen en daarvoor wendde de NASA zich tot het internet. En dat had al enkele bijzonder originele suggesties in petto.



Dwergen

Omdat het om een dwergster gaat, worden de namen van de zeven dwergen geopperd. Maar ook de personages uit de Amerikaanse serie Friends (plus Janice) en de familie Jackson blijken inspiraties.