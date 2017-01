Na de radio kwam de tv met haar ‘verkleutering van de politiek’, en nu de sociale media. Het is altijd iets

Niet zozeer omwille van ‘the Ministry of Truth’ uit 1984 , maar omdat George Orwell – aanvankelijk met enthousiasme – voor zo’n ministerie heeft gewerkt. The Ministry of Information met name, dat u kent van de destijds afgevoerde en nu immens populaire slogan ‘Keep calm and carry on’.

De frustraties die hij daar opliep, resulteerden in een essay over de verhouding tussen politiek en taal, simpelweg getiteld ‘Politics and the English Language’. Wie dat leest, denkt onmiddellijk aan het sofisme dat woekert op de sociale media.

Nieuw was het echter niet. Integendeel, Machiavelli schreef al dat taal als wapen een traag werkend gif is. In het middeleeuwse Florence ging het om lasterlijke fluistercampagnes, in het interbellum om een innovatief en zeer disruptief medium: de radio.

In front of your nose

Althans, dat was de bedoeling. Maar wat ‘waar’ en ‘objectief’ is in een sociale context, is zeer subjectief. Hoe vaak het ook ontkracht of ontkend wordt dat Obama in Kenia is geboren of dat Trump op zich laat urineren, het is toch reëel omdat er altijd mensen zijn die het willen geloven.

Orwell noemde dat in In front of your nose de schizofrenie van de democratie. Totalitaire staten leggen één realiteit op, wij hebben het recht op onze eigen realiteit. We mogen meningen hebben waarvan we weten dat ze onwaar zijn, en deze tegen de feiten in aanhouden.