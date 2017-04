My big fat Greek tomatoes: gevulde tomaten met feta

Wat heb je nodig:

8 grote vleestomaten

200 g rijst

250 g varkens-kalfsgehakt

1 ui, fijngesneden

100 g feta

2 el gehakte peterselie

1 rundsbouillonblokje

1 el gedroogde oregano

2 el gehakte verse munt

peper en zout

olijfolie



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 180°C. Snij het kapje van de bovenkant van de tomaten af. Bewaar het kapje. Hol de tomaten uit met een lepel en bewaar het vruchtvlees. Bestrooi de tomaten binnenin met wat peper, zout en oregano. Zet de tomaten 5 minuten omgekeerd op een stukje keukenrol.

Stap 2: Kook de rijst gaar. Bak de ui in wat olijfolie glazig. Voeg het gehakt toe en bak rul. Voeg het tomatenvruchtvlees toe en laat 5 minuten sudderen. Doe er het bouillonblokje, de rijst, de peterselie, munt en feta bij en kruid met peper & zout.

Stap 3: Vul de tomaten met de vulling, schik ze in een ovenschaal, doe het kapje erop en zet 20 minuten in de oven.