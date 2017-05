Moslimexecutieve: "Raad van State moet zich over Waals verbod onverdoofd slachten buigen"

Als het voorstel wordt goedgekeurd, wordt onverdoofd slachten in Wallonië verboden vanaf 1 juni 2018. Voor het rituele slachten komt er een overgangsperiode tot 1 september 2019. Vermits het offerfeest dat jaar plaatsvindt in augustus, zal er dan nog onverdoofd kunnen worden geslacht.



De Moslimexecutieve vraagt zich af of het voorstel wel in onvereenstemming is met de door de Grondwet en door het Europees mensenrechtenverdrag gegarandeerde vrijheid van godsdienst. "Een beslissing die zo gevoelig is moet met alle nodige voorzichtigheid genomen worden en moet zoeken naar een juist evenwicht tussen dierenwelzijn en godsdienstvrijheid".