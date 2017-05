Meisje (11) overleden na van uit Britse wildwaterbaan

Het meisje was op schooluitstap en zat in de waterattractie The Splash Canyon. Om een nog onbekende reden viel ze in het water. De politie van Staffordshire zei vanavond dat het slachtoffer nog werd overgebracht naar een ziekenhuis in Birmingham, maar daar konden dokters alleen haar overlijden vaststellen.



De directie van het pretpark liet The Splash Canyon onmiddellijk sluiten. Directeur George Bryan zegt dat hij "waarlijk in shock" is. "Mijn gedachten zijn nu bij de familie van het meisje", aldus Bryan.



Een speciaal team van de politie vangt de familieleden van het slachtoffer op om hen bij te staan.



De attractie opende in 1993 en bevat 21 bootjes waarin telkens 6 mensen kunnen zitten. Kinderen kleiner dan 1,1 meter moeten begeleid worden door een volwassene. De website van het park belooft "een wilde rit met snelle stroomversnellingen".