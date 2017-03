Man laat zich niet zomaar overvallen

Een overval in de Verenigde Staten liep niet zoals gepland. Een gemaskerde man stormde een winkel binnen met een pistool in de hand. Hij vroeg niet enkel om het geld in de kassa maar wou de hele kassa zelf meenemen. Maar dat was buiten de dappere winkelbediende gerekend...

Die probeerde zelfs het pistool van de overvaller af te nemen. Dat lukte niet, waardoor de winkelbediende zich achter het kogelvrije veiligheidsglas moest verbergen uit vrees voor schoten. Wanneer de dief de kassa wil mee grissen, probeert de man hem nog tegen te houden. Tevergeefs, maar de winkelbediende gaf zich duidelijk niet zomaar gewonnen.