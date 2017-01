Lunch-on-the-go: salad in a jar

Wat heb je nodig:

(1 persoon)

140 g mais

40 g sojascheuten

handvol spinazie

1/2 avocado, in blokjes

80 g gerookte spekblokjes

2 el pijnboompitjes

boter



Voor de dressing:

120 ml yoghurt

1 tl mosterd

2 el gehakte bieslook

1 el citroensap

2 el olijfolie extra vierge

peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Bak het spek in wat boter krokant en rooster de pijnboompitten.

Stap 2: Meng alle ingrediënten voor de dressing.

Stap 3: Giet de dressing in de pot. Vul de pot verder met het spek, daarna met de mais, sojascheuten, avocado, pijnboompitjes en als laatste de spinazie. Sluit de pot goed af. Als je net voor de lunch de pot omdraait, verdeelt de dressing zich over de gehele salade.